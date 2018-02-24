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23:04 24.02.2018

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

        Члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли в субботу резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней, передает корреспондент "Интерфакса".

      "За 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно", - заявил председательствующий в СБ ООН в феврале постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби.

      Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно резолюции, текст которой оказался в распоряжении "Интерфакса", "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".

      В документе отмечается, что "режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, "Аль-Каиды" и "Джебхан-Ан-нусры" и связанных с ними группировок и лиц".

      В четверг днем российская делегация распространила среди членов Совета Безопасности поправки к проекту резолюции, в пятницу утром дипломаты продолжили консультации. На пятницу также было запланировано голосование по проекту, которое неоднократно откладывалось из-за работы над документом. В итоге было принято решение перенести голосование на вторую половину дня субботы по нью-йоркскому времени. В субботу консультации членов СБ ООН продолжались вплоть до голосования.

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