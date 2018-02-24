Запрос Генпрокуратуры в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом - адвокат

Направление Генеральной прокуратурой Украины международно-правового поручения правоохранительным органам Королевства Нидерланды с просьбой взятия у лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцов голоса для расследования в Украине уголовного производства является нонсенсом, отмечает его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал он в эфире телеканала "News One" в субботу.

Р.Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты М.Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.

Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действия и экспертиз, является нонсенсом.

Р.Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет – это личное право М.Саакашвили. "С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 24 февраля заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у М.Саакашвили образцы его голоса.

В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратники и адвокаты утверждают, что обнародованные записи – это монтаж.

5 декабря М.Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. 8 декабря политик был задержан повторно. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве.

Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

11 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда. Позднее Апелляционным судом Киева он был помещен по ночной домашний арест, срок которого истек в ночь с 5 на 6 февраля 2018 года.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии, которую его адвокаты называют незаконным. В МВД Украины пояснили, что это была сделано в связи с отсутствием у экс-президента Грузии законных оснований пребывания на территории Украины после незаконного пересечения границы в статусе лица без гражданства. После этого М.Саакашвили прибыл из Варшавы в Нидерланды, где проживает его семья.