События

13:56 24.02.2018

Участник АТО хранил дома на Николаевщине патроны, гранату и сигнальные ракеты

Участник АТО хранил дома на Николаевщине патроны, гранату и сигнальные ракеты

 Полицейские обнаружили у 48-летнего жителя города Первомайск (Николаевская обл.) боеприпасы, которые он привез из зоны проведения антитеррористической операции в 2014 году.

Как сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции Николаевской области, получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители в одной из комнат домовладения мужчины обнаружили сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.

Со слов мужчины, он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и проходил службу в зоне АТО. "Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.

Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.

Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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