Танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС

Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины, будет передано Военно-морским силам Украины, сообщает в субботу пресс-служба погранведомства со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко.

В погранслужбе напомнили, что судно задержано 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Следствие установило, что капитан судна Sky Moon (флаг - Танзания), действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя. В нарушение требований международного права и законодательства Украины капитан перемещал в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

Представитель судовладельца в декабре 2016 года пытался подкупить военного прокурора, чтобы урегулировать вопрос с уголовным производством.

17 марта 2017 года стало известно, что всем членам экипажа судна Sky Moon запрещен въезд в Украину сроком на три года. Малиновский районный суд Одессы постановил признать капитана виновным, а само судно и груз – конфисковать в доход Украинского государства.