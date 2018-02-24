События

11:13 24.02.2018

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, ограничений в движении нет - "Укравтодор"

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, ограничений в движении нет - "Укравтодор"

 Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") информирует, что по состоянию на утро субботы проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

"Проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен, ограничений в движении нет. Для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожные организации задействовали 905 единиц техники и 1368 рабочих, на дежурстве 826 единиц техники и 1171 рабочий", - говорится в сообщении "Укравтодора" на странице в Фейсбуке.

В Госагентстве указали, что снег идет в западных, северных, центральных и южных областях (до 10 см). В горной местности интенсивность осадков сильнее - там выпало до 17 см. На востоке и северо-востоке без осадков.

На перевальных участках дорог без осадков, кроме Ивашковского (М-06), Орявского (М-06) и Яблунецкого перевалов (Н-09), где идет снег. Состояние покрытия на большинстве перевалов мокрое, на остальных – заснеженное, а состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в северных и восточных областях – сухое.

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Интерфакс-Украина
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