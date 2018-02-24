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07:23 24.02.2018

В Эстонии отметят юбилейный День независимости

В Эстонии отметят юбилейный День независимости

        В Эстонии в субботу отмечается 100-летие создания независимого Эстонского государства.

      Как сообщили "Интерфаксу" в государственной канцелярии, в этот день будут вывешены флаги на зданиях.

      Торжественные церемонии начнутся с восходом солнца в 7:33 с церемонии поднятия государственного флага на башню Длинный Герман в Таллине. С речью выступит спикер парламента Эйки Нестор. На церемонию приглашены члены парламента, правительства, зарубежные дипломаты, представители общественности.

      В это же время будут подняты флаги над многими городами страны.

      Будут возложены венки к монументу Освободительной войне 1918-1920 годов, пройдут богослужения.

      Днем состоится парад Сил обороны, в котором примут также участие военнослужащие Великобритании и Дании из состава дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, сообщили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны.

      Парад примет президент Керсти Кальюлайд, командует парадом командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

      В торжественном прохождении примут участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники. Будут представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии.

      В случае благоприятной погоды пролетят вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk, базирующиеся на авиабазе Эмари под Таллином три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два базирующиеся в литовском Шауляе истребителя ВВС Дании F-16. Завершит пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16.

      Итог торжествам подведет вечерний прием президента К.Кальюлайд в национальном музее Эстонии в городе Тарту.

      Подготовленная Комитетом спасения Эстонии Декларация независимости Эстонии или Манифест ко всем народам Эстонии была напечатана и распространена в Ревеле (Таллине) 24 февраля 1918 года. Этот день празднуется как День независимости Эстонии.

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