События

03:37 24.02.2018

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

        Обвинительный акт в отношении похитительницы двухлетнего ребенка в Киеве, направлен в Оболонский районный суд столицы, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

      "Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Киева по обвинению в похищении малолетнего ребенка", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

      В информации уточняется, что инцидент произошел 20 октября 2017. Злоумышленница тайно похитила из детского сада в Оболонском районе Киева двухмесячного ребенка, которого возле детского сада без присмотра оставил отец.

      "На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и оперативной работе Оболонского управления полиции похитительница ребенка была задержана в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенца в удовлетворительном состоянии вернули родным родителям", добавили в пресс-службе.

      Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст.146 УК Украины.

      В ходе досудебного следствия подозреваемая полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать его за своего.

      Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой.

      "По результатам досудебного следствия 22 февраля 2018 обвинительный акт в отношении похитительницы направлен в Оболонский районный суд г.Киева для рассмотрения по существу. За совершенное ей грозит до 5 лет лишения свободы", – подытожили в прокуратуре.

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Интерфакс-Украина
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