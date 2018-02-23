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22:41 23.02.2018

Признание в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний сделал экс-совентик предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс

Признание в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний сделал экс-совентик предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс

        Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

      Экс-глава предвыборного штаба Д.Трампа П.Манафорт и Р.Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Накануне Р.Мюллер выдвинул новые обвинения против них.

      Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

      Р.Гейтс сделал заявление в федеральном суде в Вашингтоне. П.Манафорт сказал, что он невиновен.

      "Заявление Р.Гейтса является убедительным свидетельством того, что он планирует сотрудничать со спецпрокурором Р.Мюллером", - пишет агентство.

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