Признание в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний сделал экс-совентик предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Экс-глава предвыборного штаба Д.Трампа П.Манафорт и Р.Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Накануне Р.Мюллер выдвинул новые обвинения против них.

Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Р.Гейтс сделал заявление в федеральном суде в Вашингтоне. П.Манафорт сказал, что он невиновен.

"Заявление Р.Гейтса является убедительным свидетельством того, что он планирует сотрудничать со спецпрокурором Р.Мюллером", - пишет агентство.