Гриневич: Венгрия перекручивает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании"

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что венгерская сторона политизирует и перекручивает ситуацию вокруг языковой статьи украинского закона "Об образовании".

"Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как у Венгрии невероятно политизированная позиция... Венгрия невероятно перекручивает текущую ситуацию", - сказала она в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По ее словам в украинский парламент уже внесен законопроект предполагающий внесение изменений в переходные положения закона в части сроков имплементации, предполагая их увеличение. "Переходной период был предусмотрен для внедрения языковой статьи в полном объёме до 2020 года, сейчас он будет продлен до 2023 года", - пояснила министр.