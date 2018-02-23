В Минобороны работают над созданием сети региональных центров психологической реабилитации бойцов ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о создании центров реабилитации военнослужащих-участников антитеррористической операции, сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Олег Грунтковский.

"Параллельно с общегосударственными мероприятиями в системе психологической реабилитации, которые проводятся под координацией Министерства социальной политики Украины, продолжается работа по созданию сети региональных центров психологической реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые будут подчиняться Министерству обороны Украины", - сказал О.Грунтковский во время брифинга по вопросам психологической реабилитации военнослужащих в ВСУ и путей их решения в пятницу в Киеве.

По его словам, в районах восстановления боеспособности воинских частей группами психологической помощи проводится первичная диагностика наличия признаков боевой психической травмы у личного состава, проводятся тренинги, индивидуальные консультации с военнослужащими. Тех, кто имеет признаки боевой психической травмы направляют в центры медико-психологической реабилитации Министерства обороны Украины, созданные на базе санаторно-курортных учреждений.

Так, сегодня в рамках пилотного проекта, в реабилитационном центре на базе учебно-спортивной базы зимних видов спорта Министерства обороны Украины "Тисовец" на Львовщине прошли реабилитацию бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с семьями.

"Это пилотный проект, мы разрабатываем модель работы по реабилитации военнослужащих, а впоследствии планируем ее системно организовать", - сообщил начальник Главного управления.

В частности, по рекомендации представителей внештатных специализированных групп и специалистов медицинской службы военнослужащие, у которых обнаружены признаки боевой психической травмы, направляются в установленном порядке в медицинские учреждения, центры медико-психологической реабилитации Министерства обороны Украины и гражданских учреждений, с которыми Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО заключает соглашения о предоставлении услуг по психологической реабилитации.