События

19:25 22.02.2018

Защита просит НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении Саакашвили

Защита просит НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении Саакашвили

Адвокаты лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление с просьбой открыть уголовные производства в отношении главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала, главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и главы Национальной полиции Сергея Князева из-за злоупотребления властью во время выдворения М.Саакашвили 12 февраля.

Соответствующее заявление защита подала в НАБУ в четверг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"По нашему мнению, 12 февраля эти лица совершили уголовное преступление, просим внести в ЕРДР сведения о совершении ими такого уголовного преступления, а именно злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование служебными лицами власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан. Эти лица приняли и реализовали незаконное решение о переправке через государственную границу Украины Михеила Саакашвили", - сказано в заявлении адвокатов.

Ранее в четверг Р.Чернолуцкий сообщил, что Печерский районный суд Киева 22 февраля своим решением обязал полицию начать расследование по заявлению адвокатов М.Саакашвили о его похищении и незаконном выдворении из Украины.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что М.Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов". В ведомстве считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

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