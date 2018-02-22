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14:17 22.02.2018

Правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки - Amnesty International

Правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки - Amnesty International

Правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки, а также другие виды жесткого обращения, утверждают в Amnesty International Украина.

"В расследовании относительно так называемых тайных тюрем СБУ не произошло никакого прогресса. Официальные представители правоохранительных органов снова применяли пытки и другие виды жестокого обращения", - говорится в годовом отчете правозащитников в части Украины, которое есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В организации также отметили, что нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов, а также нарушения международного гуманитарного права в прошлом остались безнаказанными.

"Расследование главного военного прокурора относительно заявлений о секретных задержаниях СБУ на востоке Украины было неэффективным. Власть по большей части проигнорировала доказательства, которые были обнародованы международными общественными организациями еще в 2016 году и доказывали существование такой практики", – отметили в Amnesty International Украина.

В организации напомнили о задержании украинки, проживающей в России, Дарье Мастикашевой, которую задержала СБУ, и которую два дня удерживали в изоляции, а позже обвинили в госизмене и незаконном хранении оружия.

"Фотографию женщины, которую сделал ее адвокат вне зала суда, демонстрирует признаки избиения и возможных пыток со стороны сотрудников СБУ… Пока она не согласилась зачитать вслух на камеру заявление, в которой ей инкриминировались преступления", - пояснили правозащитники.

В отчете Amnesty International также говорится о том, что гражданские активисты и члены общественных организаций, в частности антикоррупционных, регулярно подвергались преследованиям и становились жертвами насилия, данные инциденты часто не были расследованы, а "подозрения в подстрекательстве к ним падало на представителей властных структур, в некоторых случаях правоохранительных органов".

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