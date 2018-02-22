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13:54 22.02.2018

Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании Московского моста в Северный мост.

Как сообщается на сайте Киевсовета, депутаты на заседании в четверг также поддержали ряд переименований столичных топонимов.

При этом, ул.Ванды Василевской будет носить имя общественного деятеля Богдана Гаврилишина, ул.Анри Барбюса переименована в ул.Василия Тютюнника, ул.Кировоградская – в ул.Владимира Брожко, переулок Панфиловцев – в переулок Йова Борецкого.

Депутаты также вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская". Также ул.Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название - Омелютинская.

Депутаты Киевсовета дали новое название парку Дружбы Народов – "Муромец". Также уточнили название Парка отдыха Оболонь в урочище Наталка. Отныне он - "Парк Наталка".

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Интерфакс-Украина
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