События

02:47 22.02.2018

Экс-ППСник и гражданин РФ подозреваются в угоне элитных авто в Харькове

Экс-ППСник и гражданин РФ подозреваются в угоне элитных авто в Харькове

        Киевский районный суд г.Харькова по требованию Харьковской местной прокуратуры №2 взял под стражу подозреваемых в угонах элитных автомобилей.

      "По предварительным данным, в начале февраля текущего года 27-летний харьковчанин (бывший сотрудник ППС) и 20-летний гражданин Российской Федерации незаконно завладели двумя автомобилями "Lexus RX 270". Злоумышленники искали своих жертв в элитных районах города. Один из автомобилей угнали с ул.Гоголя, второй с ул.Каразина (обе улицы в центре Харькова - ИФ)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

      По данным досудебного следствия, для угона использовалось специальное устройство, которое считывало сигнал с ключа транспортного средства. Один из подозреваемых следил за водителем машины, копировал сигнал и передавал его второму. Тот открывал, заводил и угонял авто.

      Обоим подозреваемым инкриминируется незаконное завладение транспортными средствами по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.289 УК Украины).

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