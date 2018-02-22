В Киеве возобновят работу пунктов обогрева

В связи со снижением температуры в столице восстановят работу пунктов обогрева, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Учитывая ожидаемое значительное снижение в ближайшие дни ночной температуры воздуха, прошу возобновить работу пунктов для обогрева и обеспечить их нормальную работу", – цитируют распоряжение первого заместителя главы мэрии Николая Поворозника на сайте КГГА в среду вечером.

В информации отмечается, что при необходимости количество пунктов обогрева будет увеличено.

"В зимний период в столице работают 20 пунктов обогрева, организованные Департаментом социальной политики, которые готовы принять всех, кто нуждается в помощи. В случае снижения температуры количество таких пунктов будет увеличен за счет пунктов Департамента городского благоустройства", – отметили в КГГА.

Кроме того, в столице постоянно действует городской оперативный штаб помощи бездомным лицам, и разработан график работы социального патруля, согласно которому проводятся дежурства в местах наибольшего скопления таких лиц.

Как сообщалось, с 23 января 2018 в Киеве, из-за резкого снижения температуры, развернули дополнительно 30 пунктов обогрева. Они располагались в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики. "В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будет работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых - в круглосуточном режиме", добавили в КГГА.

Также в мэрии отметили, что помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Кроме того в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь (в помещениях находятся аптечки).