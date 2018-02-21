События

22:39 21.02.2018

Германия депортировала на родину 65 граждан Грузии, нарушивших условия безвизового нахождения в ЕС

Германия депортировала на родину 65 граждан Грузии, нарушивших условия безвизового нахождения в ЕС

Более 60 граждан Грузии были выдворены накануне из Германии на родину, сообщают в среду грузинские СМИ.

В консульстве Грузии в Германии заявляют, что была осуществлена очередная реадмиссия, в рамках которой из ФРГ в Грузию отправили 65 грузинских граждан, которые нарушили условия безвизового нахождения на территории Евросоюза, сообщили СМИ.

Отмечается, что реадмиссия затронула граждан Грузии, которые в последнее время находились на территориях федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Между тем, грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что среди депортированных, предположительно, есть граждане, которые выехали в Германию еще до того, как был введен безвизовый режим со странами Шенгенской зоны.

По данным телекомпании, в этом числе также оказались граждане, которые имеют супругов - граждан Германии, а также чьи дети родились в период их проживания в ФРГ.

Телекомпания отмечает, что один из депортированных накануне грузинских граждан написал в социальной сети, что в Германии проживал два года вместе с семьей. По его словам, полицейские прибыли к ним домой в шесть утра и без объяснений отправили прямо в аэропорт с целью депортации.

Как сообщает "Рустави-2", по информации проживающих в Германии грузин, возможно, в ближайшие дни из страны могут депортировать более 500 граждан Грузии, так как в судах рассматривают их дела в ускоренном порядке.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Габриэль: ФРГ готова инвестировать в восстановление Донбасса

Восемь квартирных воров из Грузии задержаны во Франции

Германия не сможет себе позволить бесплатный проезд в общественном транспорте

Направленный в 2017 году в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили остается в силе

Для нового запроса Польши об экстрадиции Саакашвили потребуется время, отмечают в Тбилиси

Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

Саакашвили сомневается, что власти Грузии действительно хотят его экстрадиции из Украины

Порошенко на следующей неделе обсудит с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе

В полиции Германии выступили за полную легализацию марихуаны

Грузия и ЕС обсудят в Брюсселе реализацию Соглашения об ассоциации и приоритеты сотрудничества

ПОСЛЕДНЕЕ

Демпартия США предложила увеличить бюджет американских спецслужб для "защиты выборов от российского вмешательства"

Экс-ППСник и гражданин РФ подозреваются в угоне элитных авто в Харькове

В Киеве возобновят работу пунктов обогрева

Не менее 18 человек ранены в результате взрыва на пароме в Мексике

СМИ узнали о новых обвинениях в адрес экс-главы предвыборного штаба Трампа

Печерский райсуд освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Колобова

Пограничники приняли решение запретить Саакашвили въезд в Украину до 2021 года

Суд отменил арест бизнесмена Дыминского

Глава ФРБ Далласа призывает Федрезерв к терпеливому подходу к ужесточению политики в этом году

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове продлил арест обвиняемых

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА