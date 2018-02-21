Германия депортировала на родину 65 граждан Грузии, нарушивших условия безвизового нахождения в ЕС

Более 60 граждан Грузии были выдворены накануне из Германии на родину, сообщают в среду грузинские СМИ.

В консульстве Грузии в Германии заявляют, что была осуществлена очередная реадмиссия, в рамках которой из ФРГ в Грузию отправили 65 грузинских граждан, которые нарушили условия безвизового нахождения на территории Евросоюза, сообщили СМИ.

Отмечается, что реадмиссия затронула граждан Грузии, которые в последнее время находились на территориях федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Между тем, грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что среди депортированных, предположительно, есть граждане, которые выехали в Германию еще до того, как был введен безвизовый режим со странами Шенгенской зоны.

По данным телекомпании, в этом числе также оказались граждане, которые имеют супругов - граждан Германии, а также чьи дети родились в период их проживания в ФРГ.

Телекомпания отмечает, что один из депортированных накануне грузинских граждан написал в социальной сети, что в Германии проживал два года вместе с семьей. По его словам, полицейские прибыли к ним домой в шесть утра и без объяснений отправили прямо в аэропорт с целью депортации.

Как сообщает "Рустави-2", по информации проживающих в Германии грузин, возможно, в ближайшие дни из страны могут депортировать более 500 граждан Грузии, так как в судах рассматривают их дела в ускоренном порядке.