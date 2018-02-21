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21:46 21.02.2018

СМИ узнали о новых обвинениях в адрес экс-главы предвыборного штаба Трампа

СМИ узнали о новых обвинениях в адрес экс-главы предвыборного штаба Трампа

        В федеральный суд в Вашингтоне поступил документ с новыми обвинениями в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника штаба Рика Гейтса, сообщило в среду издание Politico.

      Документ, поданный в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, засекречен судом, в связи с чем его содержание неизвестно.

      В пятницу Р.Мюллер направил в суд документы, в которых сообщает, что его расследование выявило дополнительные факты "преступного поведения" П.Манафорта, "в том числе ряд случаев банковского мошенничества". Тогда Р.Мюллер не выдвинул новые обвинения в адрес П.Манафорта.

      Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что команда Р.Мюллера в настоящее время пытается выяснить, не вступал ли П.Манафорт в сговор с банкиром Стивеном Калком. П.Манафорта подозревают в том, что он пообещал С.Калку, председателю банка Federal Savings Bank, работу в Белом доме в обмен на кредиты на жилье в объеме $16 млн. По данным телеканала, П.Манафорт получил от Federal Savings Bank три кредита в период с конца 2016 года по начало 2017 года. В августе 2016 года С.Калк вошел в собрание экономических советников Д.Трампа, тогда кандидата в президенты США. В итоге С.Калк не получил должность в кабинете Д.Трампа.

      Ранее П.Манафорт и Р.Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

      Во вторник стало известно, что обвинения в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года предъявлены бывшему сотруднику одной из юридических компаний Нью-Йорка Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алексу ван дер Цвану. Американские СМИ утверждают, что этот человек - зять российского бизнесмена Германа Хана.

      Обвинения в отношении А.ван дер Цвана были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Они связаны с докладом, который он помогал готовить для следствия по делу украинского политика Юлии Тимошенко.

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