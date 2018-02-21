Печерский райсуд освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Колобова

ГЕНПРОКУРАТУРА-КОЛОБОВ-ДЕЛО

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Киев. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Печерский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов времен президентства Виктора Януковича Юрия Колобова в связи с истечением сроков давности, сообщает интернет-издание "Судебный репортер" из зала суда.

По информации издания, такое решение 21 февраля принял судья Владимир Карабань.

Постановление вступает в законную силу в течение 7 дней с момента его принятия, если не будет подана апелляция.

Издание указывает, что сам В.Колобов участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне (Испания). В Киеве в суде обвиняемого представляла адвокат Юлия Степаненко.

"Ходатайство об освобождении Ю.Колобова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 7 декабря 2017 года подал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины Алексей Кувшинов. Он представлял Генпрокуратуру в суде 21 февраля", - пишет издание, отмечая, что комментариев журналисту прокурор отказался

Ю.Колобов был министром финансов в период 28 февраля 2012 - 27 февраля 2014 года

Как сообщалось, он подозревался в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особенно больших размерах или организованной группой"). Кроме него по делу о незаконной приватизации "Укртелеком" также подозревались экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Ю.Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года.

В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием экс-министром финансов Украины Ю.Колобовым, который находится в Испании.

В октябре того же года заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью СМИ рассказал, что Ю.Колобов, который был задержан в Испании в марте 2015 года, имеет вид на жительство в этой стране. Испанский суд отказал в его экстрадиции.

13 мая 2017 года Апелляционный суд г.Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Ю.Колобова по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

22 мая 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.

Генпрокурор заявил, что в настоящее время следствие завершено. "И у нас есть обоснованные подозрения относительно Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова и ряда других, более мелких должностных лиц". "На этот момент мы передали в суд ходатайство о разрешении ведения досудебного процесса...и получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, Азарова, Колобова, ждем – относительно Арбузова", - добавил Ю.Луценко.