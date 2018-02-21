Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове продлил арест обвиняемых

Фрунзенскоий районный суд г.Харькова продлил на два месяца меру пресечения обвиняемым по делу о теракте, который произошел возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в среду.

Как сообщил представитель потерпевших Олег Головков, несмотря на ряд ходатайств обвиняемых и заявление одного из них о плохом самочувствии, суду удалось продолжить изучение материалов производства.

"Сначала обвиняемый Башлыков (Сергей Башлыков - ИФ) заявил об отказе от защитника в связи с несогласованием линии защиты. Суд отказал, поскольку право на свободный выбор защитника ограничен требованиями закона о бесплатной правовой помощи. После этого обвиняемый Дворников (Владимир Дворников - ИФ) заявил отвод коллегии судей, ссылаясь на то, что она не удовлетворяет его ходатайство о предоставлении переводчика. Двое других обвиняемых тоже заявили отвод (В.Башлыков даже дважды). Кроме того, Дворников пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать "скорую". Несмотря на все это, нам удалось изучить сегодня часть материалов дела", - сказал О.Головков агентству "Интерфакс-Украина".

Следующее заседание назначено на пятницу, 23 февраля 2018 года.

Как сообщалось, 31 января 2018 года обвиняемый в теракте возле Дворца спорта Сергей Башлыков отказался от адвоката.

"У других адвокатов (защищавших обвиняемых Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова - ИФ) закончились полномочия в 2017 году и чтобы не затягивать процесс, я заключил договор еще с двумя обвиняемыми, с Дворниковым и Башлыковым, но только до конца этого месяца. Сегодня я был готов защищать всех троих обвиняемых, но Башлыков отказался от моего участия. А поскольку у него нет договора ни с каким другим адвокатом, суд вынес определение и ему должны назначить бесплатного адвоката", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат обвиняемого Виктора Тетюцкого Дмитрий Тихоненков.

Представитель потерпевших Олег Головков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что такая позиция обвиняемого может привести к новому затягиванию судебного процесса.

"Позиция Башлыкова может привести к затягиванию судебного процесса, потому что новому адвокату будет необходимо время на ознакомление с материалами дела, на формирование правовой позиции и согласование ее с подзащитным", - сказал О.Головков.

2 февраля 2018 года другой обвиняемый В.Дворников также попросил назначить ему бесплатного адвоката.

Ранее заседания по делу неоднократно переносились из-за жалоб одного из обвиняемых на плохое самочувствие. В связи с этим 18 октября 2017 года прокуратура заявила ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении этого обвиняемого, чтобы, в частности, установить, позволяет ли его состояние здоровья участвовать в судебных заседаниях.

28 декабря 2017 года результаты этой судебно-медицинской экспертизы были обнародованы в суде

"Экспертиза установила, что у него есть некое заболевание, но в специализированном лечении он не нуждается и может лечиться в условиях СИЗО", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

24 января 2018 года впервые за более чем 4 месяца, суд продолжил рассмотрение материалов производства и изучил один том доказательств.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.