Верховный суд 2 марта рассмотрит иск Саакашвили к Порошенко по гражданству

Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда 2 марта продолжит рассмотрение иска экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко с требованием отменить указ о лишении политика украинского гражданства.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заседание начнется в 10:00.

Данный вопрос будет рассматривать та же коллегия судей во главе с экс-главой Донецкого апелляционного административного суда Раисой Хановой. Адвокатам М.Саакашвили было отказано в отводе этого состава суда, о чем они ходатайствовали на заседании 16 февраля, поскольку, по их мнению, процесс формирования данной коллегии проходил с нарушениями.