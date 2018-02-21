Порошенко в суде: С точки зрения международного права РФ не имела оснований действовать по отношению к Крыму так, как это было с 20 февраля 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко, давая свидетельские показания в режиме видеоконференции по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, заявил, что с позиции международного права у России не было оснований действовать по отношению к Крыму таким образом, как РФ это делала, начиная с февраля 2014 года.

"С точки зрения международного права страна-агрессор РФ не имела никаких оснований действовать способом, который она продемонстрировала, начиная с 20 февраля 2014 года. Думаю, что будет возможность задать этот вопрос тем, кто принимал решение относительно начала агрессии против Украины со стороны РФ", - сказал он, отвечая на вопрос стороны гособвинения о причинах военной оккупации Крыма.

В то же время президент не согласился с позицией о том, что РФ была признана агрессором только в 2016 году.

"Если вы внимательно изучите резолюцию Генассамблеи ООН от марта 2014 года, то в ней решительно осуждалась аннексия Крыма, и это нашло свое подтверждение в решениях высшего законодательного органа Украины – Верховной Рады", - сказал он.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд периодически снимает вопросы прокуратуры, которые имеют более правовой, а не фактажный контекст.