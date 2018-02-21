Захват админзданий в Крыму осуществляли подразделения ВС РФ, это была агрессия и незаконная аннексия – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что захват административных зданий в Крыму в феврале 2014 года и другие незаконные действия осуществляли регулярные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, и трактует эти действия как "агрессию и незаконную аннексию суверенной территории Украины".

"Я лично видел военных в зеленой форме - это были военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации: как из состава Черноморского флота РФ, так и переброшенные с 20 февраля 2014 года через соответствующие аэропорты и порты Украины без дачи разрешения на это украинским государством", - сказал П.Порошенко во время дачи показаний в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева в среду по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

28 февраля 2014 года П.Порошенко посещал Крым в статусе народного депутата Украины с целью попытаться мирным путем урегулировать нараставший конфликт на полуострове.