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14:29 21.02.2018

Порошенко в суде рассказал о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года

Порошенко в суде рассказал о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко, давая свидетельские показания в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, рассказал о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года для урегулирования ситуации на полуострове.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", П.Порошенко дает свидетельские показания в режиме видеоконференции из администрации главы государства. После оглашения прав и обязательств свидетеля суд предупредил президента как свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.

Президент отметил, что это дело очень важное, поэтому он согласился давать показания.

"Я был лично знаком с обвиняемым Януковичем, у меня были разные отношения с Януковичем", - сказал П.Порошенко.

Отвечая на вопрос стороны обвинения (прямой допрос) о том, какова была цель этой поездки на территорию Крыма в феврале 2014 года и свидетелем каких событий он стал, П.Порошенко рассказал: "27 февраля 2014 года я явился в кабинет председателя Верховной Рады, и.о. президента господина Турчинова Александра Валентиновича с предложением немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами Верховного Совета Крыма для того чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день происходили в Симферополе и Крыму".

Он также сообщил, что после переговоров с А.Турчиновым он попросил выдать ему поручение откомандировать народного депутата П.Порошенко в Крым и уполномочить его от имени Верховной Рады проводить консультации и переговоры относительно стабилизации и урегулирования политической ситуации в Автономной республике Крым.

"Получив это поручение в письменной форме, я сразу же поехал в Симферополь и получил информацию о том, что Симферополь уже блокирован", - добавил П.Порошенко.

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