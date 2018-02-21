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14:28 21.02.2018

В Киеве возле АП проходит акция родственников политзаключенных Кремля

В Киеве возле АП проходит акция родственников политзаключенных Кремля

В Киеве у здания администрации президента Украины на улице Банковой проходит акций родственников политзаключенных Кремля, с ними общается представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на акции собралось около 20 человек. В руках они держат плакаты с надписями "Ждем встречи с президентом" и "Пленными никто не занимается".

К участникам акции вышла И.Геращенко, чтобы ответить на интересующие их вопросы. В частности она сообщила, что в четверг будет проходить встреча при участии представителей родственников политзаключенных, омбудсмена и других заинтересованных лиц.

"Президент считает своим долгом докладывать максимум усилий для освобождения заложников. Вопрос же не во встречах (с родственниками), а вопрос в решении проблем", - сказала И.Геращенко.

Первый вице-спикер также подтвердила, что вопрос освобождения политзаключенных постоянно поднимается на встречах в Минске.

"Если говорить про сегодняшний день, то у президента, согласно графику, есть международные встречи, в том числе с нашими американскими партнерами, во время которых будут звучать вопросы активизации давления на Российскую Федерацию и через санкционную политику и через другое, чтобы освободить заложников", - отметила она.

В тоже время, И.Геращенко подчеркнула, что вопрос освобождения осужденных и незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму остается более проблемным, так как по полуострову РФ пока отказывается идти на какие-либо переговоры, в частности об освобождении пленных.

"Российская Федерация пока категорически отказывается говорить о Крыме, они говорят, что это их территория и так далее", - сказала она.

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