События

14:13 21.02.2018

СБУ блокировала нелегальные пассажироперевозки с временно неподконтрольной территории Луганской области через РФ

СБУ блокировала нелегальные пассажироперевозки с временно неподконтрольной территории Луганской области через РФ

Представители Службы безопасности Украины и прокуратуры блокировали нелегальные пассажирские перевозки через государственную границу с временно неподконтрольной территории Луганской области, наложен арест на три автобуса перевозчиков.

Как сообщил пресс-центр СБУ в среду, оперативники установили, что незаконный бизнес организовали жители Луганской области. Они обеспечивали выезд автобусов через закрытый пункт пропуска "Изварино", расположенный на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Затем транспорт с территории РФ въезжал в Украину через пункты пропуска в Харьковской области, а конечным пунктом маршрута был Киев.

Сотрудники СБУ задержали автобусы нелегального перевозчика в пункте пропуска "Гоптовка" и в Киеве. Один из участников противоправного бизнеса уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, наложен арест на три автобуса, которые использовались нелегальными перевозчиками.

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Интерфакс-Украина
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