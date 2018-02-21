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14:05 21.02.2018

На суде по госизмене Януковича заслушали аудиозаписи переговоров российских политиков Глазьева и Затулина

На суде по госизмене Януковича заслушали аудиозаписи переговоров российских политиков Глазьева и Затулина

В заседании Оболонского районного суда Киева, который в среду допрашивает свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, заслушали аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса советников президента РФ Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина, обсуждают, как воспрепятствовать проходу в то время народного депутата Петра Порошенко в здание Верховного Совета Крыма весной 2014 года.

"Это говорили Глазьев, а также Затулин, они организовывали и проплачивали действия представителей российской власти в Крыму, чтобы не допустить Порошенко Петра Алексеевича в Верховный Совет Автономной Республики Крым, чтобы не вести с ним переговоры… чтобы планы власти Российской Федерации не были нарушены по оккупации нашей территории", - уточнил прокурор Руслан Кравченко журналистам в перерыве заседания.

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Интерфакс-Украина
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