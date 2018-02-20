События

18:58 20.02.2018

В стене горевшего жилого дома в центре Харькова найдены 14 боеприпасов времен Второй мировой войны

В стене горевшего жилого дома в центре Харькова найдены 14 боеприпасов времен Второй мировой войны

 Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области провела разминирование боеприпасов времен Второй Мировой войны, обнаруженных при демонтаже поврежденных в результате пожара конструкций двухэтажного жилого дома в пер.Плетневский.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, боеприпасы, находившиеся в пустоте деревянной перегородки, обнаружили работники строительной компании, проводившие ремонтно-восстановительные работы в доме.

"До прибытия пиротехнической службы все строительные работы сразу были приостановлены, а место находки взято под охрану сотрудниками полиции. Пиротехники ГСЧС, прибывшие на место происшествия, идентифицировали обнаруженные предметы как патроны калибра диаметром 12,7 мм в количестве 13 единиц и минометную мину диаметром 50 мм времен Второй мировой войны. Во время дальнейшего обследования дома с помощью металлоискателя других опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Найденные боеприпасы пиротехники вывезли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами города. Пострадавших нет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове пьяный водитель пытался откупиться от патрульных российскими рублями

Безработному, арендовавшему в Харькове дом, в котором насильно удерживали людей под предлогом лечения от наркозависимости, объявлено о подозрении

В автобусе Харьков-Грайворон пограничники обнаружили "ничейные" монеты времен Российской империи

Электронная петиция о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове, направлена на рассмотрение властей Харькова

Полиция ищет лжеминера Харьковского апелляционного хозсуда

Памятный знак УПА в Харькове неизвестные раскрасили в цвета польского флага

Прокуратура расследует 34 дела по заявлениям на действия харьковских патрульных

Спасатели ГСЧС пять дней расчищали от снарядов времен Второй мировой участок возле ж/д колеи в Одесской области

В центре Харькова произошел масштабный пожар

В Харьковской области ребенок нашел гранату времен Второй мировой

ПОСЛЕДНЕЕ

Один украинский военный погиб, трое ранены в зоне АТО во вторник

Луценко обещает начало заочных процессов над экс-чиновниками времен Януковича в текущем году

Один из инициаторов ужесточения контроля криптовалют в Южной Корее найден мертвым

Порошенко ждет предложений о смене формата операции на Донбассе и кандидатуру командующего Объединенных сил

МИД России: в ходе недавнего боя в Сирии погибли россияне, еще несколько десятков ранены, но они не военнослужащие ВС РФ

НАБУ закончило досудебное расследование "янтарного дела" и открыло материалы дела подозреваемым

НАПК проиграло апелляцию по протоколу в отношении Сытника – нардеп Лещенко

В Киеве 26 февраля состоится форум, посвященный сопротивлению оккупации Крыма, а также пройдет митинг на Майдане

К событиям 18 и 20 февраля 2014г. привела умышленная зачистка Евромайдана – Горбатюк

В Киеве активисты националистических сил почтили память погибших вовремя Революции Достоинства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА