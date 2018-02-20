В стене горевшего жилого дома в центре Харькова найдены 14 боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области провела разминирование боеприпасов времен Второй Мировой войны, обнаруженных при демонтаже поврежденных в результате пожара конструкций двухэтажного жилого дома в пер.Плетневский.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, боеприпасы, находившиеся в пустоте деревянной перегородки, обнаружили работники строительной компании, проводившие ремонтно-восстановительные работы в доме.

"До прибытия пиротехнической службы все строительные работы сразу были приостановлены, а место находки взято под охрану сотрудниками полиции. Пиротехники ГСЧС, прибывшие на место происшествия, идентифицировали обнаруженные предметы как патроны калибра диаметром 12,7 мм в количестве 13 единиц и минометную мину диаметром 50 мм времен Второй мировой войны. Во время дальнейшего обследования дома с помощью металлоискателя других опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Найденные боеприпасы пиротехники вывезли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами города. Пострадавших нет.