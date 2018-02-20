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18:34 20.02.2018

Луценко обещает начало заочных процессов над экс-чиновниками времен Януковича в текущем году

Луценко обещает начало заочных процессов над экс-чиновниками времен Януковича в текущем году

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает, что уже в текущем 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями государства времен президентства Виктора Януковича, в частности, экс-премьером Николаем Азаровым, экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, экс-министром экологии Эдурадом Ставицким, экс-главой МВД Виталием Захарченко, экс-главой СБУ Александром Якименко.

"В этом году начнутся судебные процессы над членами организованной преступной группировки Януковича, в частности Азаровым, Арбузовым, Курченко (бизнесмен Сергей Курченко - ИФ), Клименко, Ставицким, Захарченко, Якименко и самим Януковичем - все эти судебные процессы я считаю беспрецедентно резонансными и важными для нашего общества", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник после встречи с семьями героев Небесной сотни.

Генпрокурор подчеркнул, что речь идет именно о судебных процессах. "То есть по всем этим гражданам, за исключением Курченко, у нас есть разрешение суда на заочный процесс, следствие сейчас проводит следственные действия по завершению досудебного следствия, и в этом году все эти дела будут рассматриваться в судах", - отметил генпрокурор.

Что касается С.Курченко, то, по словам генпрокурора, ожидается решение суда с января 2017 года. "Мы надеемся получить ответ от суда (о возможности заочного осуждения – ИФ), это даст нам возможность передачи в суд по сути и этого дела", - сказал Ю.Луценко.

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