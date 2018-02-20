События

13:43 20.02.2018

В Украину из Испании экстрадирован водитель-беглец, совершивший в конце 2014 года в Черновцах пьяное ДТП со смертельным исходом

В Украину из Испании экстрадирован водитель-беглец, совершивший в конце 2014 года в Черновцах пьяное ДТП со смертельным исходом

Благодаря международному полицейскому сотрудничеству между Украиной и Испанией на Родину был экстрадирован украинец, совершивший в ноябре 2014 года в Черновцах ДТП со смертельным исходом и скрывшийся от правосудия за рубежом, сообщает во вторник пресс-служба украинской Нацполиции.

"Столкновение двух иномарок, во время которого погиб один из водителей, а его пассажир получил тяжелые телесные повреждения, произошло в начале ноября 2014 года в Черновцах. Во время досудебного расследования работники Следственного управления полиции области установили, что водитель другой иномарки управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную в населенном пункте скорость движения. Не учтя дорожную обстановку, нарушитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем пострадавших", - сообщили в Нацполиции обстоятельства ДТП.

В информации отмечается, что после совершения ДТП водитель скрылся. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения злоумышленника, сотрудники Управления уголовного розыска установили, что виновник смертельного ДТП выехал из Украины. На основании полученных доказательств, по беглецу в декабре 2014 года было вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый был объявлен в международный розыск.

"В апреле прошлого года по ориентировке Департамента международного полицейского сотрудничества водителя-беглеца задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Несмотря на неоднократные попытки адвокатов избежать экстрадиции злоумышленника в Украину, суд отклонил все их доводы. Благодаря проведенной кропотливой работе испанских и украинских правоохранителей, преступника удалось вернуть в Украину. Учитывая тяжесть преступления и побег преступника, Садгорский районный суд Черновцов избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей", - рассказали в Нацполиции Украины.

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Интерфакс-Украина
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