В пожаре в автобусе в Казахстане, жертвами которого стали более 50 узбекистанцев, виноваты гревшие салон паяльной лампой водители

Сгоревший на трассе в Актюбинской области автобус, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, был выпущен на линию в неисправном состоянии, сообщил глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов.

"Расследованием установлено, что на 1068 км автотрассы "Шымкент-Самара" автобус из-за технической неисправности дальнейшее движение прекратил. Не сообщив об этом в экстренные службы, не приняв меры к безопасности пассажиров (. . .), водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина в открытой емкости, произошел пожар", - говорится в ответе министра на депутатский запрос.

По словам министра, расследование ведется не только по ст.345 (нарушение правил эксплуатации транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), но и по 348 (недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, лицом ответственным за техническое состояния, повлекшее смерть людей).

В ходе расследования "будут устанавливаться причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса на линию", отметил министр.

К.Касымов напомнил, что к уголовной ответственности привлекаются трое водителей автобуса, все они находятся под стражей.

Как сообщалось, 18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая водителей. Погибли 52 человека, являющиеся гражданами Узбекистана. Среди выживших - три водителя из Казахстана, а также два пассажира - граждане Узбекистана. Причиной пожара в автобусе стало халатное обращение с огнем.