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19:44 19.02.2018

Украине не требуется согласия ОРДЛО на введение миротворцев на Донбасс - Елисеев

Украине не требуется согласия ОРДЛО на введение миротворцев на Донбасс - Елисеев

Украина не будет вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) относительно размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Как рассказал К.Елисеев в эфире "Радио Свобода", для Украины главное – обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами, однако окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", - сказал он.

Вместе с тем замглавы АП напомнил, что для введения миротворцев также необходимо разрешение Украины.

"Принимающая сторона - это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований", - заявил К.Елисеев.

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