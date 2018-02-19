На Суматре "проснулся" вулкан, столб пепла поднялся на 5 км

Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед пресс.

Согласно сообщению, столб пепла от извержения поднялся на высоту более 5 тыс. метров.

В индонезийском Национальном агентстве по урегулированию бедствий в свою очередь сообщили, что облака горячего пепла распространились на 4,9 тыс. метров в южном направлении.

Австралийское ведомство, занимающееся наблюдениями за вулканическим пеплом в регионе, объявило "красный уровень" опасности для авиакомпаний.