События

13:23 19.02.2018

На Суматре "проснулся" вулкан, столб пепла поднялся на 5 км

На Суматре "проснулся" вулкан, столб пепла поднялся на 5 км

Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед пресс.

Согласно сообщению, столб пепла от извержения поднялся на высоту более 5 тыс. метров.

В индонезийском Национальном агентстве по урегулированию бедствий в свою очередь сообщили, что облака горячего пепла распространились на 4,9 тыс. метров в южном направлении.

Австралийское ведомство, занимающееся наблюдениями за вулканическим пеплом в регионе, объявило "красный уровень" опасности для авиакомпаний.

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Интерфакс-Украина
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