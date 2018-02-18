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20:29 18.02.2018

Макей обсудил с Волкером возможность ввода белорусских миротворцев на Донбасс

Макей обсудил с Волкером возможность ввода белорусских миротворцев на Донбасс

        Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтверждает готовность ввести белорусский миротворческий контингент в зону конфликта на Донбассе при согласии всех заинтересованных сторон, обсудил эту тему в Мюнхене со спецпредставителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

      "Именно об этом мы говорили с представителем США. Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине, господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - сказал В.Макей в интервью белорусскому телеканалу "СТВ".

      Министр напомнил, что о возможности ввода белорусских миротворцев в этот регион президент Беларуси заявил еще в октябре 2014 года. "Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу - намного более трудное дело, чем это было тогда", - отметил он.

      "Но, как мы знаем, в сентябре 2017 года президент России предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею. Поэтому задача состоит в том, чтобы сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение", - подчеркнул министр.

      Ранее со ссылкой на МИД Беларуси сообщалось, что В.Макей и К.Волкер обсудили на полях 4-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности возможности урегулирования украинского конфликта.

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