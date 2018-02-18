События

18:22 18.02.2018

Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье

Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье.

"С начала суток зафиксировано 7 обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие огня агрессора один украинский воин получил ранение", - говорится в сводке пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья, опубликованном в соцсети Facebook.

По данным штаба, боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"На луганском направлении враг применил минометы возле Троицкого и Новолуганского. Из гранатометов разных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие около Новоалександровки и Станицы Луганской", - говорится в сводке.

На донецком направлении, по данным штаба АТО, боевики вели огонь из 120-мм минометов возле с.Широкино на приморском участке обороны.

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