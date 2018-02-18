События

17:25 18.02.2018

В Валках в результате пожара два человека погибли, трое пострадали

В Валках в результате пожара два человека погибли, трое пострадали

В г.Валки Харьковской области в результате пожара, возникшего в двухэтажном многоквартирном жилом доме из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии, по ул.Шевченко, 2 человека погибли, еще трое госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на номер 101 в субботу, в 21:16.

"На момент прибытия подразделения (ГСЧС - ИФ) горели домашние вещи и перегородки в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляла около 30 кв.м... В результате пожара пострадали 3 человека, владелец квартиры (1962 г.р.), где возник пожар, и два его товарища (1973 и 1957 г.р). После осмотра врачами они были госпитализированы в Валковскую районную больницу с диагнозом алкогольное опьянение и отравление угарным газом. Также, в квартире, где возник пожар, во время проведения разведки пожарными были обнаружены тела 2-х погибших мужчин (1967 г.р.)", - говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что двух пострадавших спасли до прибытия пожарных и передали врачам скорой помощи жильцы дома. Бойцы ГСЧС вывели на свежий воздух 50 жителей дома, с т.ч. 6 детей.

Пожар был локализован в 22:16, а в 23:15 ликвидирован полностью. В его тушении принимали участие 10 спасателей и 2 пожарные автоцистерны.

Предварительная причина пожара, по информации ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Днепропетровской области нашли тела пяти людей

Пожарные ликвидировали пожар в одной из поликлиник Киева

Посетители гостиницы на Дерибасовской в Одессе эвакуированы из-за возгорания в кафе

Во Львове ликвидировали пожар в офисном центре

Во Львове горит офисное здание

В Тернополе в результате пожара пострадала работница архива

В Харьковской области 4 человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом

В Ужгороде из горящего общежития спасатели эвакуировали 300 и спасли 12 человек

Спасатели ГСЧС пять дней расчищали от снарядов времен Второй мировой участок возле ж/д колеи в Одесской области

На прошлой неделе на пожарах в Украине умерли 66 человек, еще 12 погибли на водных объектах

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Россия достигла своей цели, если она хотела посеять хаос в США

Директор "Элита-центр" и его сообщник арестованы за вымогательство $50 тыс.

Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности может собраться в октябре в Беларуси

Украинцы Чехии и чешская общественность почтили память Героев Небесной Сотни

Стрелявший по прихожанам церкви в Дагестане являлся ваххабитом, заявляют в муфтияте

В зоне проведения АТО на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных, один погиб

Макей обсудил с Волкером возможность ввода белорусских миротворцев на Донбасс

На борту самолета потерпевшего крушение в Иране украинцев не было

Число погибших во время стрельбы в Дагестане возросло до пяти человек

Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА