В Валках в результате пожара два человека погибли, трое пострадали

В г.Валки Харьковской области в результате пожара, возникшего в двухэтажном многоквартирном жилом доме из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии, по ул.Шевченко, 2 человека погибли, еще трое госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на номер 101 в субботу, в 21:16.

"На момент прибытия подразделения (ГСЧС - ИФ) горели домашние вещи и перегородки в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляла около 30 кв.м... В результате пожара пострадали 3 человека, владелец квартиры (1962 г.р.), где возник пожар, и два его товарища (1973 и 1957 г.р). После осмотра врачами они были госпитализированы в Валковскую районную больницу с диагнозом алкогольное опьянение и отравление угарным газом. Также, в квартире, где возник пожар, во время проведения разведки пожарными были обнаружены тела 2-х погибших мужчин (1967 г.р.)", - говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что двух пострадавших спасли до прибытия пожарных и передали врачам скорой помощи жильцы дома. Бойцы ГСЧС вывели на свежий воздух 50 жителей дома, с т.ч. 6 детей.

Пожар был локализован в 22:16, а в 23:15 ликвидирован полностью. В его тушении принимали участие 10 спасателей и 2 пожарные автоцистерны.

Предварительная причина пожара, по информации ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.