События

17:18 18.02.2018

Марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка

Марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка

Марш "За будущее", организованный партией "Рух новых сил", прошел в Киеве в воскресенье без нарушений правопорядка.

"Полиция должным образом обеспечила безопасность участников мероприятия. Сбор состоялся в парке им. Шевченко, откуда колонна прошла к Михайловской площади… Нарушений правопорядка не зафиксировано", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, марш собрал около 3 тысяч участников. По приблизительным подсчетам, в акции участвовало около 3000 человек", - говорится в сообщении.

В то же время в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" адвокат лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что в марше в Киеве приняли участие не менее 12 тыс человек.

"Людей было столько же, как и 10 декабря, после задержания Саакашвили. А по всей Украине на улице за отставку Порошенко вышли не меньше 100 тыс человек", - отметил он.

Как сообщалось, в воскресенье в Киеве проходит ряд акций, в частности в связи с трагическими событиями на Майдане Независимости в феврале 2014 года. Кроме того, "Марш за будущее! За отставку Порошенко" провел "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

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