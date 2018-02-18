Националисты забросали камнями здание "Россотрудничества" в Киеве

Активисты националистических организаций забрасывают камнями здание Россотрудничества на ул.Борисоглебской на киевском Подоле.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около сотни активистов Добровольческого движения ОУН пришли Майдана Независимости к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом ул.Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

После погрома здания Россотрудничества и зданий "Альфа-Банка" и "Сбербанка" участники акции двинулись колонной обратно на Майдан Независимости. Их сопровождают правоохранители, которые на данный момент никого не задерживали и не предпринимали никаких действий в отношении активистов.

Как сообщалось, по дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") на ул.Сагайдачного и разбили в нем камнями окна.