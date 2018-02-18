Националисты бьют камнями окна в офисе "Сбербанка"

Представители националистических организацией, направлявшихся протестовать к зданию представительства Россотрудничества на ул.Борисоглебской на киевском Подоле, разбили камнями окна в здании "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") на ул.Сагайдачного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около сотни участников шествия, организованного Добровольческим движением ОУН, сделали остановку возле здания "Сбербанка" и забросали его камнями. В результате этого было разбито много стекол в помещении банка.

После этого они двинулись дальше.