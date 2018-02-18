События

15:59 18.02.2018

Националисты бьют камнями окна в офисе "Сбербанка"

Националисты бьют камнями окна в офисе "Сбербанка"

Представители националистических организацией, направлявшихся протестовать к зданию представительства Россотрудничества на ул.Борисоглебской на киевском Подоле, разбили камнями окна в здании "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") на ул.Сагайдачного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около сотни участников шествия, организованного Добровольческим движением ОУН, сделали остановку возле здания "Сбербанка" и забросали его камнями. В результате этого было разбито много стекол в помещении банка.

После этого они двинулись дальше.

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