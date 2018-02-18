Активисты Добровольческого руха ОУН отправились протестовать к зданию Россотрудничества в Киеве

Группа активистов Добровольческого руха "ОУН" и ряда других националистических организаций направилась с Майдана независимости к зданию Россотрудничества (Российский центр науки и культуры на Подоле.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", они собрались в воскресенье, как и было анонсировано на 15.00 на Майдане возле Стелы независимости.

Лидер Добровольческого руха "ОУН" Мыкола Коханивский призвал всех желающих активистов проследовать маршем к зданию представительства Россотрудничества, чтобы заявить о нежелательности присутствия подобных организаций в Киеве и Украине.

Сформировалась колонна из нескольких десятков человек. Через Европейскую площадь они пройдут на Подол до здания Россотрудничества.

Активисты скандируют: "Прочь филиал ФСБ", "Слава Украине! Героям слава!".

Как сообщалось, накануне представители ряда националистических организаций сорвали и сожгли флаг РФ у здания представительства Россотрудничества на Подоле в Киеве. Полиция внесла информацию о событии в журнал единого учета, пострадавших нет.

Соответствующие фотографии и видео были размещены на странице организации "С14" в Фейсбуке. "Активисты С14, ПС ("Правый сектор" - ИФ), "Традиция и порядок" и других националистических организаций пришли к Россотрудничеству. Обнаружили интересные "сувениры" (речь идет, в частности, о флаге РФ – ИФ). … Акция завершилась. "Сувенир" уничтожили", - сообщили активисты о своем протесте.

В свою очередь, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Подольском райуправлении полиции Киева, в субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что около 20 человек вошли в помещение Россотрудничества, впоследствии эти люди сожгли флаг РФ.

На место выехала следственно-оперативная группа. Задержанных и пострадавших нет., Информация о событии была внесена в журнал единого учета.