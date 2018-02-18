В Киеве проходит марш "Марш за будущее", организованный Рухом новых сил Саакашвили

В Киеве начался марш, организованный Рухом новых сил Михеила Саакашвили. Акция называется "Марш за будущее! За отставку Порошенко!".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", марш стартовал с парка им.Т. Шевченко с опозданием, поскольку шесть станций метро в центре Киева были закрыты в связи с анонимным звонком о минировании.

Организаторы накануне изменили маршрут движения. Планировалось, что марш закончится митингом на Майдане Независимости. Но поскольку там проходит ряд акций, в том числе памяти Героев Небесной сотни, решили провести вече на Михайловской площади.

Марш проходит без Михеила Саакашвили, который по процедуре реадмиссии был отправлен в Польшу, а затем отбыл в Амстердам, где находится его семья.