В Киеве не работают 6 станций метро

В Киеве по состоянию на 12:15 воскресенья не работают шесть станций метрополитена в центральной части города.

Как сообщили агентству в справочной службе столичной подземки, не работают станции "Университет", "Театральная" и "Крещатик" на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метро, "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" на Оболонско-Теремковской (М2, "синей") и "Золотые ворота" на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии.

СМИ также сообщают, что некоторое время назад не работала также станция "Дворец спорта" на линии М3.

Таким образом, прекращена работа всех станций киевского метрополитена, на которых возможна пересадка с линии на линию.

В то же время позднее киевский метрополитен в Твиттер сообщил, что шесть станций не работает в связи с анонимными сообщениями о минировании. Такую же информацию разместила полиция Киева на своей странице в соцсети Фейсбук.

В воскресенье в Киеве проходит ряд акций, в частности в связи с трагическими событиями на Майдане Независимости в феврале 2014 года. Кроме того, "Марш за будущее! За отставку Порошенко" проводит Рух новых сил Михеила Саакашвили".