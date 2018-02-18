Марш памяти погибших защитников Дебальцево проходит в центре Киева

В центре Киева проходит марш памяти защитников Дебальцевского плацдарма, погибших в начале 2015 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", колонна численностью более 300 человек начала шествие от ул.Крещатик по Софийской улице вверх к Софийской площади.

В руках у участников акции флаги военных подразделений, общественных организаций. Во главе колонны идут люди в военной форме с плакатом "Слава защитникам Дебальцево". Участники марша скандируют "Слава Украине! Героям слава!".

Памятное шествие сопровождает несколько десятков сотрудников полиции коммуникации. Акция несет мирный характер.

По данным Генштаба ВСУ, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Всего за весь период обороны Дебальцевского выступа с 27 января по 18 февраля погибли 136 военнослужащих, еще 331 боец был ранен.