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11:47 18.02.2018

Порошенко подписал закон о пенсиях членам семей погибших или раненых участников Революции достоинства

Порошенко подписал закон о пенсиях членам семей погибших или раненых участников Революции достоинства

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о присуждении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или раненых в ходе Революции достоинства.

"8 февраля парламент принял закон, который разрешает присуждение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли или были ранены вследствие ранений, увечий, контузий и другого вреда здоровью, полученных во время Революции достоинства. И практически сразу после его поступления в вашем присутствии я подписываю этот закон", - сказал П.Порошенко на церемонии открытии выставки, посвященной участникам Революции достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан" в Киеве в воскресенье.

"Это должно быть свидетельством и доказательством того приоритета, который есть у украинской власти, почтения памяти участников Революции достоинства", - отметил глава Украинского государства после подписания закона.

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