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11:27 18.02.2018

Порошенко принял решение участвовать в судебном процессе по госизмене Януковича

Порошенко принял решение участвовать в судебном процессе по госизмене Януковича

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерениях участвовать в процессе по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича и важности расследования преступлений против участников Революции достоинства в 2014 году.

"Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", - заявил П.Порошенко на церемонии открытии выставки, посвященной участникам Революции достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан" в Киеве в воскресенье.

Президент также подчеркнул, что преступления против участников Революции достоинства не имеют срока давности, а преступники должны быть наказаны.

П.Порошенко также отметил, что разделяет неудовлетворенность общества темпами расследования и скорости судебных процессов. "В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, равно как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм… Должны пройти процедурно-сложный путь для того, чтобы у убийц потом не было никаких зацепок в европейских судах", - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко также попросил генерального прокурора Юрия Луценко проанализировать, чем можно организационно помочь Департаменту специальных расследований, который ведет это производство.

Пресс-служба главы государства уточняет, что речь идет о судебном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинениям в государственной измене В.Януковича.

Как сообщалось, Оболонский районный суд г.Киева принял решение допросить П.Порошенко по делу о государственной измене В.Януковича. "На следующей неделе мы планируем допросить постпреда Украины при ООН Ельченко, а также президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - сказал прокурор по делу Руслан Кравченко 14 февраля.

В тот же день прошел допрос по тому же делу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова, который длился четыре с половиной часа.

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