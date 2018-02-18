В результате авиакатастрофы в Иране погибли 66 человек
В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились порядка 60 человек, сообщает в воскресенье агентство "ИРНА".
По его информации, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром.
Самолет выполнял рейс из Тегерана в Ясудж (провинция Исфахан).
По данным СМИ, пассажирский самолет французского производства ATR 72 принадлежит иранской авиакомпании "Aseman Airlines".
Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.
Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности.
СМИ со ссылкой очевидцев сообщают, что перед крушением самолет пытался совершить экстренную посадку.