События

06:44 18.02.2018

За прошедшие сутки, боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки, боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

      За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования осуществили 12 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "В общем, за минувшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник", - сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

      На Луганском направлении боевики обстреливали опорные пункты ВСУ на Светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского, незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов вели огонь у Майорска, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Крымского.

      На Донецком направлении неподалеку Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.

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