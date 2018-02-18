За прошедшие сутки, боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования осуществили 12 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник", - сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

На Луганском направлении боевики обстреливали опорные пункты ВСУ на Светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского, незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов вели огонь у Майорска, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Крымского.

На Донецком направлении неподалеку Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.