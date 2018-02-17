События

17:51 17.02.2018

Киевская полиция освободила предпринимателя, которого удерживали в заложниках, требуя выкуп в $500 тыс.

Киевская полиция освободила предпринимателя, которого удерживали в заложниках, требуя выкуп в $500 тыс.

Киевская полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя и требовавших от его родственников выкуп в сумме $500 тыс.

Как рассказал на брифинге в субботу начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, 6 февраля злоумышленники похитили киевского предпринимателя и увезли в неизвестном направлении. Два автомобиля, на которых совершали похищение, были сожжены похитителями для уничтожения улик. По словам А.Крищенко, мужчину удерживали в заложниках, требуя у его близких выкуп в сумме $500 тыс.

Начальник главка рассказал, что в субботу около полудня полиция совместно с СБУ провела спецоперацию по освобождению заложника в Киевский области.

"Задержаны несколько человек, которые непосредственно находились на месте совершения преступления, где удерживали заложника", - рассказал А.Крищенко.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда у злоумышленников была информация о том, что может быть выплачена такая большая сумма залога, потерпевший Сурен Мамаян рассказал: "Они знали, что мы поддерживаем друг друга, что сын, другие родственники, знакомые соберут эту сумму". Потерпевший также поблагодарил правоохранителей за операцию по его освобождению.

Уточняя информацию о задержанных, о мотивах преступления и потерпевшем, А.Крищенко сказал: "Это граждане Украины, ранее у нескольких из них были проблемы с законом, всем уже за 30 лет. Потерпевший – гражданин Украины, предприниматель".

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