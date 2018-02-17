События

17:23 17.02.2018

Около 3 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в Киеве 18 февраля

Около 3 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в Киеве 18 февраля

В обеспечении правопорядка в воскресенье, 18 февраля, в Киеве будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей, не исключены провокации, отмечает начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"На завтра есть несколько заявленных акций... марш от парка Шевченко к Михайловской площади, мероприятия на Майдане Независимости и шествие по Крещатику, шествие от метро "Арсенальная" до Европейской площади... Акции связаны с годовщиной событий 2014 года. Количество заявленных участников - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. По нашим оценкам, их будет меньше. Мы будем задействовать приблизительно 3 тысячи правоохранителей", - рассказал А.Крищенко на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, будут задействованы бойцы Нацгвардии, сотрудники Нацполиции, усиленно будут работать кинологи и взрывотехники, также будут созданы резервы в случае необходимости при осложнении обстановки.

А.Крищенко отметил, что ограничения доступа на Майдане Независимости не будет, но будет проводиться поверхностная проверка.

"В первую очередь мы будем обеспечивать безопасность в плане недопущения террористических угроз, которые, к сожалению, продолжают существовать в нашей стране", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время оперативная информация относительно возможных провокаций и столкновений, начальник главка сказал: "Непосредственно информации, что будут осуществлены провокации, нет. Учитывая большое количество разноплановых акций, большое количество людей, которые будут принимать в них участие, мы не исключаем такой возможности и готовы к такой возможности".

Он также сообщил, что в ночь на субботу "было "минирование" станции метро, этот человек задержан, будем проверять, имеет ли это отношение к завтрашним событиям".

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщал об усилении мер безопасности в Киеве 18 февраля.

Как сообщалось, общественная организация "Рух новых сил Михеила Саакашвили" (РНС) подала заявку на проведение 18 февраля "Марша за будущее" в центре Киева. Партия экс-президента Грузии с 7:00 до 15:00 планирует провести марш и автопробег по маршруту парк им. Т.Шевченко – ул. Владимирская – ул. Б.Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Независимости. "РНС" запланировал также вече. Ожидается участие в марше 50 тыс. человек, 1 тыс. автомобилей, указано наличие "30 палаток", планируется перекрытие движения.

При этом с 18 по 20 февраля на Майдане Независимости "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства" организовывает "Тематические инсталляции по случаю Дня Героев Небесной Сотни".

Также 18 февраля на Европейской площади с 9:00 до 14:00 "Социал-демократическая партия" народного депутата Украины Сергея Каплина намерена провести акцию о "необходимости повышения минимальной зарплаты и пенсии" с участием 10 тыс. человек, установлением сцены, палаток и использованием звукоусиливающей аппаратуры.

18 февраля с 15:00 Добровольческое движение "ОУН" Николая Коханивского планирует провести митинг и марш "Смерть России!" с Майдана Независимости до представительства Россотрудничества на ул. Борисоглебской с участием 500 человек.

Помимо этого, 18 февраля с 10:00 планируется памятное шествие и молебен в честь погибших Героев Небесной Сотни с участием 500 человек, организованное общественной организацией "Семьи "Небесной Сотни". Данное мероприятие планируется провести от перекрестка улицы Крещатик и Аллеи Героев Небесной Сотни до памятного креста в честь погибших.

Еще в воскресенье с 14:00 до 17:00 заявлено театральное действо "Майдан – колыбель нового человечества" с участием 50 человек, организованное общественной организацией "Воля громады". Место проведения: Майдан – ул. Институтская – Мариинский парк – ул. Грушевского.

С 15:40 до 20:00 Украинская Академия лидерства запланировала мероприятия в память Героев Небесной Сотни и героев АТО, творческую акцию и выставку на Майдане и в Культурно-художественном центре "Киево-Могилянской академии" с участием 250 человек.

Кроме того, 18 февраля с 11:00 до 14:00 "Союз ветеранов АТО Соломенского района города Киева" планирует шествие по случаю "дня памяти погибших защитников Дебальцевского плацдарма" от здания КГГА на Крещатике до Софийской площади при участии 3 тыс. человек.

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