События

10:50 17.02.2018

Габриэль: ФРГ готова инвестировать в восстановление Донбасса

Габриэль: ФРГ готова инвестировать в восстановление Донбасса

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о готовности Берлина инвестировать в восстановление востока Украины.

"Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса", - сказал З.Габриэль на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии.

Он также заявил о поддержке идеи миротворческой миссии ООН на Донбассе. "Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить. Но мы не можем решать этот вопрос сами, его необходимо обсуждать в рамках Совета безопасности ООН", - добавил министр.

По словам З.Габриэля, "это одна из немногих реалистичных возможностей довольно быстро добиться результатов".

При этом глава МИД Германии высказался за поэтапное снятие санкций с России в случае отвода тяжелых вооружений на Донбассе.

"Если нам удастся вывести тяжелые вооружения с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал З.Габриэль.

"Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу", - отметил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Три грузовика с "гуманитаркой" проследовали в Донецк через КПВВ "Новотроицкое"

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе

Полицейские раскрыли тройное семьи предпринимателей на Донетчине, среди убийц служившие в батальоне "Донбасс"

Германия не сможет себе позволить бесплатный проезд в общественном транспорте

Турчинов: Закон о восстановлении суверенитета на Донбассе не исключает освобождения региона силовым путем

Конфликт на востоке Украины в 2018 году останется неразрешенным

Проезда через КПВВ на Донбассе в понедельник утром ожидали более 400 транспортных средств

Порошенко на следующей неделе обсудит с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе

ГПУ проводит расследование по факту содействия Следственным комитетом РФ террористическим организациям на Донбассе

В полиции Германии выступили за полную легализацию марихуаны

ПОСЛЕДНЕЕ

Синоптическая ситуация существенно не изменится: небольшой мороз, туман, гололедица

Уличичен во взяточничестве один из руководителей Харьковского погранотряда

Туман накроет ряд областей Украины

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл ОИ в мужском одиночном катании

В Киеве нарушителей ПДД среди перевозчиков ожидают жесткие санкции - КГГА

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО, ранен один военный, еще один травмирован

В Черновицкой области правоохранители задержали помощника судьи Хозяйственного суда за взятку в размере $1,2 США

На Закарпатье снесли две частные наблюдательные вышки

В столице в связи с проведением футбольного матча на некоторых станциях метро ограничат вход для пассажиров

На период капремонта станции метро "Святошин" организована дополнительная остановка для транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА