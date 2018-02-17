Три грузовика с "гуманитаркой" проследовали в Донецк через КПВВ "Новотроицкое"

Через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" по маршруту Славянск-Донецк проследовали три грузовики с гуманитарной помощью от благотворительной организации "Человек в беде", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В обнародованном в субботу утром сообщении отмечается, что 3 грузовика перевозили гигиенические наборы общим весом более 10,8 тонны, насосами и трансформаторами общим весом более 6,1 тонны от благотворительной организации "Человек в беде".

"Автомобили следовали по маршруту "Славянск - Донецк", - говорится в информации.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что в целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 41,8 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств.